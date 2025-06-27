俳優の間宮祥太朗が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『イグナイト -法の無法者-』（毎週金曜後10：00）の最終回が、27日に放送される。【写真多数】間宮祥太朗、上白石萌歌、仲村トオルら豪華キャストを一挙紹介！「Ignite」=“火をつける”。その言葉のように、原告になりそうなターゲットの心に火をつけ、訴訟を起こさせる。そしてあらゆる手段を使って裁判を勝訴へと導く“法の無法者集団”。まるで弁護士バッジをつけた“