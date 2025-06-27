日本維新の会は参院選公約で、食料品の消費税率を２年間０％にすることを盛り込む。「次世代のために、有言実行」と銘打ち、物価高対策としてガソリン税の暫定税率廃止も明記した。社会保障改革では、医療費を年４兆円以上削減し、社会保険料を現役世代１人当たり年６万円引き下げることや、高齢者の医療費の窓口負担は現役世代と同様の原則３割に引き上げることなどを盛り込んだ。東京一極集中の打破を目指し、災害時に首都