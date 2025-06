6月15日、大阪・関西万博で国連パビリオンと吉本興業が「すべての参加者が笑顔でひとつになる日」を目指す『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』を開催した。大阪・関西万博 国連パビリオン・吉本興業が「すべての参加者が笑顔でひとつになる日」を目指す『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』オープニング<2025年6月15日午後 大阪・夢洲 EXPOホール「シャインハット」>『Walk the Ta