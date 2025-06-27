海外療養費制度は、申請した人を対象に、海外旅行や出張で病院などを受診した際に支払った医療費を一部払い戻してもらえる制度です。しかし、すべての医療行為に適用されるとは限りません。 本記事では、海外療養費制度の給付範囲や支給金額、適用されない場合についてご紹介します。 海外療養費制度とは 海外療養費制度とは、海外に滞在している間に病気やけがなどで現地の医療機関を受診した際に受けられる制度で