今年上半期、北朝鮮・慈江道（チャガンド）内の軍需工場で発生した「反革命的行為」に対して、国家保衛省が超強硬な対応に乗り出したと伝えられている。6月26日、デイリーNKの慈江道の情報筋によると、慈江道保衛局が今月20日に国家保衛省に提出した「2025年上半期 道内軍需工業部門反革命分子事件処理報告書」の主な内容が、軍需工場の保衛部関係者の家族を通じて地域に広まり、大きな衝撃を与えているという。報告書の内容による