令和のバレエ・コミック（喜劇）とも呼ぶべきドラマ『バレエ男子！』（MBSドラマフィル枠にて放送された）では、戸塚純貴演じる主人公を中心に3人のバレエ男子たちの生態が細やかに描かれた。本格的なバレエ場面を吹き替えではなく、バレエ初挑戦の俳優が自ら演じて踊れるよう監修・指導したのは、世界を舞台に躍動した元バレリーナ・草刈民代である。『Shall we ダンス？』（1996年）で映画初出演・初主演を果たし、バレリー