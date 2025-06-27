肌がゆらぎやすい季節の変わり目や乾燥が気になる毎日に、信頼できる1本を。自然派スキンケアブランド「イニスフリー」のスタッフに実施したアンケートで、圧倒的な支持を集めたのが『グリーンティーシード ヒアルロン セラム』。長年愛され続けるロングセラーには、確かな理由がありました。肌をやさしく潤す導入美容液、その秘密に迫ります。 スタッフ使用率No.1美容液 イニスフリ&#1