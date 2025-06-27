フジテレビ系バラエティ番組『酒のツマミになる話』(毎週金曜21:58〜)の見逃し配信数が、5月2日の放送分から7エピソード連続で、100万再生超えを達成した。MCの千鳥・大悟(左)とノブ5月2日放送分の105万再生を皮切りに、「徳井義実(チュートリアル)の朝食バイキング最強の1品は何?」(5月9日放送)が121万再生、「和田アキ子が突然の涙!?」(同16日放送)が109万再生、「笠松将のサシ飲みスタイルを深掘り!」(同23日放送)が125万再生、