公明党は２６日、参院選（７月３日公示、２０日投開票）の公約を発表した。物価高対策として、１８歳以下の子どもと住民税非課税世帯の大人に１人４万円、その他の人には１人２万円を給付することを明記した。賃貸住宅の家賃を補助する住宅手当制度の創設など、現役世代や低所得者に寄り添った政策を前面に打ち出した。公約では「やると言ったら、やり切る。」とのキャッチフレーズを掲げ、「物価高の克服」「現役世代の所得増