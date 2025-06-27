歌手の椎名林檎が２７日、ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に初の生出演を果たした。椎名はプレミアムトークのゲストでスタジオに登場した。ＭＣを務める同局の鈴木奈穂子アナウンサーが視聴者から募集した質問を紹介。最初の質問に「好きなみそ汁の具は何ですか？」と尋ねた。３人の子供を持つ椎名は「たくさん入れるのが好きなんですけど…好きっていうか、家では、そこで稼ぎたい、野菜なんか食べさせ