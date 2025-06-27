今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第65話が27日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、闇市で渡された東海林（津田健次郎）の名刺を頼りに、高知新報にやってきたのぶ（今田美桜）。しかし、東海林は全く記憶にない様子。諦めて帰ろうとするのぶに、東海林は入社試験を受けてみてはと提案する。数日後、筆記試験と実地試験に続き面接を受