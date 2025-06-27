（画像：『脱・自責思考 マンガでわかる我慢しない生き方』）生きるうえで避けては通れない、人間関係から生み出されるストレス。大きな社会問題となっている、ハラスメント。真面目で優しい人はつらい状況下でも「自分に原因があるのかな……」「自分さえ我慢すれば……」と自責してしまいがちです。そんなとき、「自分を責める前にやっておいたほうがいいことがある」というのは、Xのフォロワーが215万人とたくさんの人から支持