東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値168.98高値169.40安値168.56 170.24ハイブレイク 169.82抵抗2 169.40抵抗1 168.98ピボット 168.56支持1 168.14支持2 167.72ローブレイク ポンド円 終値198.25高値198.60安値197.71 199.55ハイブレイク 199.08抵抗2 198.66抵抗1 198.19ピボット 197.77支持1 197.30支持2 196.88ローブレイク