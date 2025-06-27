東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.09高値8.19安値8.08 8.27ハイブレイク 8.23抵抗2 8.16抵抗1 8.12ピボット 8.05支持1 8.01支持2 7.94ローブレイク シンガポールドル円 終値113.32高値113.63安値112.86 114.45ハイブレイク 114.04抵抗2 113.68抵抗1 113.27ピボット 112.91支持1 112.50支持2 112.14ローブレイク 香港ドル