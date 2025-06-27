東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6546高値0.6564安値0.6506 0.6629ハイブレイク 0.6597抵抗2 0.6571抵抗1 0.6539ピボット 0.6513支持1 0.6481支持2 0.6455ローブレイク キーウィドル 終値0.6057高値0.6075安値0.6029 0.6124ハイブレイク 0.6100抵抗2 0.6078抵抗1 0.6054ピボット 0.6032支持1 0.6008支持2 0.5986