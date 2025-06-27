・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８７３５．６０（＋１６．８５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３６４９．３０（＋１５０．９７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７５５７．３１（－０．８５） ・ロシア・ＲＴＳ １１２６．６９（＋２．３９） 出所：MINKABU PRESS