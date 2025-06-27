・ＮＹダウ４３３８６．８４（＋４０４．４１） 高値４３４３０．９９ 安値４３０８４．０７ ・Ｓ＆Ｐ５００６１４１．０２（＋４８．８６） ・ナスダック総合指数２０１６７．９１（＋１９４．３６） 出所：MINKABU PRESS