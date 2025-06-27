映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』 の日本語吹き替えキャストとして、松本若菜、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）、吉川愛、楠大典、小野大輔、高山みなみ、大西健晴、玉木雅士、三上哲、水瀬いのり、小林千晃の参加が発表された。【動画】スカヨハ声優は松本若菜！『ジュラシック・ワールド／復活の大地』日本語吹替版予告「ジュラシック」シリーズの新章となる本作。初の女性主人公で、秘密