札幌・豊平警察署は2025年6月26日、不同意性交・逮捕監禁の疑いで札幌市厚別区に住む契約社員の男（23）を逮捕しました。男は2025年5月29日午後9時20分ごろ、札幌市厚別区の商業施設の駐車場で、元交際相手に対して性的暴行を加えたあと、男が使用していた車に無理やり乗車させ、午後11時半ごろ小樽市内の路上で元交際相手を解放するまでの間、不法に逮捕監禁した疑いが持たれています。男は6月11日、同じ元交際相手に対する脅迫と