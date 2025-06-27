大阪9月限ナイトセッション 日経225先物39780+280 （+0.70％） TOPIX先物2818.5+16.0 （+0.57％） シカゴ日経平均先物39745+245 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 26日の米国市場はNYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。NYダウは2月下旬以来の高値となり、S＆P500指数、ナスダック指数は最高値に迫った。中東情勢を巡る懸念が後退したことで投資家心理が改善し、主力株を