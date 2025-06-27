歌手の椎名林檎が２７日、ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に初の生出演を果たした。派手な帽子をかぶり着物姿でプレミアムトークのゲストでスタジオに登場した椎名。番組公式サイトでは前日の２６日に出演を告知。「番組からのラブコールに応え、ついに出演決定▽必見！椎名さんが朝ドラ受けします」などと予告していた。椎名は朝ドラ受けが「楽しみでした」と明かし女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ