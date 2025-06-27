北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国が今後１０年以内に国防費を国内総生産（ＧＤＰ）の５％水準に増やすことで合意した２５日（現地時間）、ロシアと中国はこれを西側の敵対政策だと批判しながら反発した。タス通信によると、ロシアのグルシコ外務次官はこの日、欧州安全保障協力機構（ＯＳＣＥ）年次安保カンファレンスで「我々はすべてのことを注意深くモニタリングする一方、合法的な安保利益を確実に守り、西側のこうした試み