雅子さまや愛子さま、佳子さまといった女性皇族の方々がお出ましになるたびに、そのファッションにも注目が集まる。皇族ならではのエレガントな装いに憧れを抱き、お手本とする女性も多いのだろう。【写真】「全身白で統一」上皇さまとの美しい真っ白“お揃いコーデ”巻き起こる美智子さまの“ミッチーブーム”「そんな女性皇族のファッションスタイルを確立した立役者が上皇后・美智子さまと言えます。1959年に当時、皇太子だっ