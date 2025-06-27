2024年3月17日にICE 30周年アニバーサリーのファイナルライブとして開催された「Thank you - ICE 30th anniversary - (東京・六本木EX THEATER ROPPONGI)」の完全版ライブBlu-rayが発売された。ICEとして初の会場だったEX THEATER ROPPONGIとのマッチングはもちろんのこと、バックスクリーンに映し出される迫力ある映像、ICEバンドの生々しいセッション感、激しくグルーヴィな演奏に、歌姫・国岡真由美の気品ある美声。宮内和之の