東京ドームホテルは、開業25周年を記念し「アニバーサリーフェア」を6月1日から7月31日まで提供する。50種以上のメニューを揃え、洋食や中華、黒毛和牛や海鮮パフェを楽しむことができる。ディナータイムには黒毛和牛もしくはフカヒレを使った料理のうち選べる一皿、リラッサオリジナル海鮮パフェ、紅白麻婆豆腐などが、ランチタイムにはリラッサオリジナルタコスバー、黒酢の酢豚、海鮮チラシのリラッサmini丼、月替わりのメニュ