高温に関する早期天候情報（関東甲信地方） 【写真を見る】【早期天候情報】関東地方では7月2日頃からかなりの高温に平均気温平年差＋2.7℃以上農作物の管理や熱中症などに注意気象庁 令和７年６月２６日１４時３０分 気象庁発表 関東甲信地方７月２日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．７℃以上 関東甲信地方では、最近１週間は気温のかなり高い状態が続いています。向こう