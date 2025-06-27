2児の母で、臨床心理士・公認心理師として精神科に勤務しながら、 Instagram や X でユーモアあふれる漫画を更新している漫画家・イラストレーターの白目みさえさん。現在、二世帯住宅で義父母と一緒に暮らしている白目さんは、善意が悪意に感じてしまうほどお世話好きで独自の価値観を持っている義母にたびたび悩まされており、その詳細とともにうまく付き合うコツや対処法などをお伝えしています。今回は、娘が通う保育園でちょ