誰もが真似したくなる、シンプルな家庭料理で人気のウー・ウェンさん。 長年、家族の健康を第一に考えて、料理を作り続けてきた。その根底にあるのは、ウーさんならではの「暮らしに対する哲学」。ウーさんの考え方そのものを知るエッセイとして出版された『本当に大事なことはほんの少し料理も人生も、すべてシンプルに考える生活術』（大和書房）は大ヒット。2冊目の『10品を繰り返し作りましょうわたしの大事な料理の話』も