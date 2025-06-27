ドジャース大谷翔平投手（３０）が２６日（日本時間２７日）、７月１５日（同１６日）にブレーブスの本拠地・トゥルイストパークで行われるオールスターゲームのファン投票でナ・リーグ最多の３９６万７６６８票を集め、先発出場することが決まった。ア・リーグではヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）がメジャー全体トップの４０１万２９８３票を集め、２年連続３度目の最多得票。連続最多得票は２００７〜０８年のＡ・