日本の総消費額は2025年をピークに、本格的な減少局面に突入します。この変化の鍵を握るのが、「単身世帯」と「高齢世帯」の急増です。かつて「若者のもの」だった一人暮らしは今や高齢者が多数派となり、2050年には60歳以上の消費が全体の半数に達します。本稿では、ニッセイ基礎研究所の久我尚子氏が、世帯構造の変化が家計消費に与える影響について詳しく解説します。世帯数および世帯構造の変化世帯数の変化〜人口減少下でも世