昨夜(26日)高松市の雑居ビルで、モンキーレンチで男性の頭を殴るなどした疑いで、香川県宇多津町の会社役員の男(38)が逮捕されました。 傷害の容疑で逮捕されたのは、宇多津町の会社役員の男(38)です。警察によりますと、男はきのう午後10時35分頃、高松市の雑居ビルで、モンキーレンチで男性(36)の頭を複数回殴るなどの暴行を加え、けがをさせた疑いです。事件後、男性(36)が経営する飲食店の女性従業員から「早く来