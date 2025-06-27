プロ野球は27日からリーグ戦が再開される。6年ぶりに交流戦を制したソフトバンクは敵地でロッテと対戦する。前回優勝時の19年はリーグ戦再開後、いきなり8連勝（交流戦も含めると9連勝）しているが今季はどうなるか。現在、首位から3ゲーム差の3位。3連勝すれば日本ハムとオリックスの結果次第で今季初の首位に浮上する可能性もあるだけに、初戦をものにしておきたい。先発はモイネロ。開幕から無傷の6連勝中で、開幕7連勝