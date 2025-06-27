〈男性の生き霊がついています。かなり危険な状態でお祓いしないとマズいです〉男は、こうした趣旨のダイレクトメッセージを女性に送信。除霊の名目で性的暴行を働いたとされる――。警視庁新宿署は６月24日までに、岩手県奥州市に住む職業不詳・佐藤晋悦容疑者（28）を不同意性交などの疑いで逮捕した。佐藤容疑者は「芸能人専門の一級霊媒師」を名乗り、20代の女性Ａさんに性的暴行を加えたとされる。「佐藤容疑者はＳＮＳを通じ