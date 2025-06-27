¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/27¡Û8·î8Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤è¤ê¡¢¿áÂØ¤¨¥­¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£Æ²¡¹ÈäÏª¢¡¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¿·¾Ï¡¢¸ø³«·èÄê1993Ç¯¡¢µð¾¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶²Îµ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼