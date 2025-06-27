子どもと遊ぶ猫ちゃんの動画がInstagramに投稿されました。動画の再生回数は100万回を超え「すてきな日々ですね！見てるだけで幸せです」「本当に可愛らしくて、元気が出ました」「ホントいつも仲良し！かわいい！」といったコメントが集まっています。 【動画：古民家の軒下で遊ぶ子どもと猫…】 娘さんに近づいてきた猫ちゃん 投稿者さんの娘さんと猫のルーちゃんは仲良しだそうです。投稿者さんがキャラブキを仕込んで