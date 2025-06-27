“Fカップのマシュマロボディ”として大人気の西野夢菜が、8月27日にファースト写真集を発売することが決定した。【写真】美背中＆ヒップを惜しみなく見せたバックSHOTなど公開約3年前、『ヤングジャンプ』でグラビアデビューし、20歳を越えてからの突如のグラビア挑戦で“グラビア界のシンデレラガール”とも称された西野夢菜。そんな彼女のファースト写真集がいよいよ発売することが決定した。現在24歳だが、いまだに制服グラビ