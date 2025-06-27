松本若菜（41）と三代目 J SOUL BROTHERS岩田剛典（36）が、米映画「ジュラシック・ワールド／復活の大地」（ギャレス・エドワーズ監督、8月8日公開）の日本語吹替版で、映画の吹き替えに初挑戦したことが26日、分かった。松本は米俳優スカーレット・ヨハンソン（40）が演じるシリーズ初の女性主人公ゾーラ・ベネットの声を、岩田は英俳優ジョナサン・ベイリー（37）が演じるヘンリー・ルーミス博士の声を、それぞれ演じる。また吉