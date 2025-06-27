ジェイドン・サンチョの去就が大きく動き出している。ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によれば、同選手はユヴェントスから提示された契約オファーを受け入れる寸前にあり、移籍は来週中にも完了する可能性があるという。マンチェスター・ユナイテッドは既に2500万ポンドのオファーを承認しており、クラブの大規模なスカッド整理の一環として同選手の放出に踏み切る構えである。ユナイテッドは今夏、マテウス・クー