西日本鉄道、南国交通、鹿児島交通、鹿児島交通観光バス、JR九州バスは、「桜島号運行35周年記念キャンペーン」を6月2日から7月17日まで実施する。5社が共同運行する福岡〜鹿児島間の高速バス「桜島号」が、1990年3月22日の運行開始から35周年を迎えることを記念したもの。高速バス予約サイト「ハイウェイバスドットコム」で事前予約・決済した人を対象に、平日限定で、大人片道運賃を3,500円に割り引く。乗車期間は6月2日から7月1