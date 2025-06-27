◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会札幌地区▽Ｂブロック北海９−２札幌静修＝８回コールド＝（２６日・札幌円山）春全道王者の伝統校、北海は９―２の８回コールドで危なげなく札幌静修を下し、初戦突破した。１５安打９得点で８回コールド勝ち。守っても６回無死二、三塁、投直で走者が飛び出し１―５―４のトリプルプレーを完成した。平川敦監督は「夏なので、しっかり勝ち切れてよかった」と語った。順調