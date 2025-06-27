35歳の男が女子中高生にわいせつな画像や動画を送らせた疑いです。市川泰敏容疑者（35）は2024年、女子中高生2人に「高校生・中学生世代の女の子限定で行っているお仕事です」などとSNSでメッセージを送り、わいせつな画像や動画を送らせた疑いが持たれています。市川容疑者は「性欲が抑えられずにやりました」と供述しています。