子どもの習い事をきっかけに、親同士の関係が自然と生まれることがあります。特に小学校に入学したばかりの時期は、親も子も新しい出会いが多く、戸惑いながらも少しずつ人間関係を築いていくものです。しかし、中にはそのペースをまったく無視し、出会ってすぐに距離感なく踏み込んでくる保護者もいます。Gさん（愛知県・30代）が出会ったのは、まさにそんな“強烈なママ”でした。【漫画】「親しみ」と「図々しさ」は紙一重…（