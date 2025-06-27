漫画家のみりこさんは、小さいころから爪を噛む癖に悩まされてきました。そんなある日、「自分の結婚式はきれいな爪で出たい！」という思いで訪れた「深爪矯正ネイルサロン」で、みりこさんが出会ったのは見た目だけでなく心まで変えてくれるネイルの力でした。実体験を描いたコミックエッセイ『深爪矯正で人生変わった話』は、同じような悩みを抱える読者の背中をそっと押してくれます。【漫画】『深爪矯正で人生変わった話』（全