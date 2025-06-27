上司と部下、先輩と後輩、取引先、夫婦、親子……、いつも会話がすれ違うのは、じつは対話の様式が大きく違っているから。累計100万部超の「トリセツ」シリーズ産みの親が、満を持して書き下ろしたコミュニケーションの秘訣『対話のトリセツ ハイブリッド・コミュニケーションのすすめ』から、注目の章をご紹介！ 『女性の会話には「否定」より「共感」…男性が理解すべき、ヨコ型思考が求める“聞き方”の極意』より続く。AI時代