【カプコンスポットライト】 6月27日7時～ 配信開始 カプコンは、配信番組「カプコンスポットライト」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用「バイオハザード レクイエム」の開発者インタビュー映像を公開した。 本作は「バイオハザード」シリーズ30周年を記念する最新作。本作の開発コンセプトは「やみつきになる恐怖」で、シングルプ