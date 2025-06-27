「東洋一のマンモス団地」と呼ばれた高島平団地（東京都板橋区）の一部を、区と管理者の都市再生機構（ＵＲ）が超高層住宅に建て替える計画が進んでいる。住宅を高層にして建築面積を小さくし、周囲に広場を整備するというものだ。ただ、一部住民からは「景観が破壊される」などの異論が出ており、区とＵＲは説明会を通じて地域住民に理解を求める方針だ。（安田信介）高島平団地は、賃貸と分譲で計１万１７０戸が整備された。