◆第１０７回全国高校野球選手権北北海道大会旭川地区▽Ｃブロック１回戦旭川永嶺１１−７旭川南（２６日・旭川スタルヒン）旭川永嶺は１１―７で旭川南に逆転勝ちし、３年連続の北北海道大会出場に王手をかけた。旭川南の選手、旭川実の監督として甲子園５度出場の込山久夫さん（７８）を祖父に持つ８番・角家（かどや）遼右翼手（３年）が同点打を含む２安打２打点で代表決定戦に導いた。プロ注目右腕・菊地斗夢（３年）