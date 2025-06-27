【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグ機構は２６日（日本時間２７日）、７月１５日のオールスター戦の先発野手を決めるファン投票の１次結果を発表し、ドジャースの大谷翔平がナ・リーグ最多の３９６万７６６８票を獲得し、指名打者（ＤＨ）で５年連続５度目の先発出場を決めた。リーグ最多得票による選出は２０２３年以来、２度目。リーグ全体の２位に約５４万票差、ＤＨ部門の２位には約２６０万票の大差をつけた