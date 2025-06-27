【日本】 雇用統計（5月）08:30 予想2.5%前回2.5%（完全失業率) 予想1.26倍前回1.26倍（有効求人倍率) 東京消費者物価指数（6月）08:30 予想3.3%前回3.6%（生鮮食料品除くコア・前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（6月）18:00 予想-15.3前回-15.3（ユーロ圏消費者信頼感) ユーロ圏景況感指数（6月）18:00 予想94.9 前回94.8 （景況