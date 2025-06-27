8:00カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、講演（質疑応答あり） 10:30中国工業利益（5月） 16:30ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演 20:00レーン・フィンランド中銀総裁、会議開会挨拶 20:30ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加 22:15クックFRB理事、ハマック・クリーブランド連銀総裁「Fed Listens」イベント出席（質疑応答あり） 28日1:00チポローネECB理事、国際決済銀行（B